АвтоВАЗ раскрыл данные о продажах Lada в январе

По итогам января 2025 года продажи автомобилей марки LADA в России достигли 20 802 единиц, что практически не отличается от показателя января 2024 года (20 835 автомобилей).

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Продажи моделей семейства LADA Vesta продолжают демонстрировать рост: в январе было реализовано 6 194 автомобиля, что на 29,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Лидером продаж остаётся LADA Granta, с результатом 8 336 проданных единиц.

Модель LADA Largus была продана в количестве 1 307 экземпляров, NIVA Travel — 2 497 единиц, а NIVA Legend — 1 875 автомобилей.

Также отмечается рост продаж в сегменте LCV: за январь было реализовано 583 автомобиля, что на 43,7% больше, чем в январе 2024 года.