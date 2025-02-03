Vanwall представил электрический хэтчбек Vandervell

Еще в 2023 году Vanwall представил миру изображения своего полностью электрического хэтчбека Vandervell. Теперь, два года спустя, автомобиль наконец-то дебютировал в виде реального прототипа, демонстрируя мощность до 650 л.с. (478 кВт) и оправдывая обещания о высокой производительности и захватывающих ощущениях от вождения.

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Vandervell построен на платформе E-GMP от Hyundai, которая также используется в электромобилях Hyundai и Kia, включая Ioniq 5 и Ioniq 5 N. Хотя Vanwall не упоминает Ioniq 5 напрямую, сходство очевидно: боковые зеркала и контуры дверей, подтверждают, что это, по сути, переработанная версия кроссовера от Hyundai.

Однако Vanwall подчеркивает, что Vandervell обладает спортивной настройкой шасси и значительно меньшим весом, хотя точные цифры пока не разглашаются.

Модель будет предлагаться в трех версиях с полным приводом. Базовая версия H-GT развивает 320 л.с. (239 кВт), а топовая N-GT — 641 л.с. (478 кВт), что соответствует мощности Hyundai Ioniq 5 N и Kia EV6 GT. Также предлагается облегченная версия Thin Wall Special, в которой основной акцент сделан на снижении массы до менее 2000 кг.

Кузов Vandervell выполнен из углеродного волокна и напоминает культовую Lancia Delta Integrale с широкими крыльями и четырьмя интегрированными в решетку радиатора фарами. Дизайн дополнен крупными воздухозаборниками, массивным задним диффузором и элегантным спойлером. Автомобиль оснащен 22-дюймовыми семиспицевыми дисками, покрытыми золотом.

Хотя фотографии интерьера пока не опубликованы, Vanwall обещает использование премиальных материалов, таких как кожа и велюр. Учитывая архитектурную схожесть с Ioniq 5, остается вопрос, насколько оригинальным будет дизайн салона. Однако ограниченный выпуск хэтчбека подразумевает возможность индивидуализации для каждого владельца.

Компания не раскрыла информацию о ценах, но ранее сообщалось, что стартовая цена составит €128 000 (~13 млн рублей), а общий тираж будет ограничен 500 экземплярами. Производство планировалось начать в 2024 году, но сроки могут измениться.

Vanwall получил свое название в честь британской гоночной команды, завоевавшей Кубок конструкторов Формулы-1 в 1958 году. Современная компания основана доктором Колином Коллесом, который ранее занимал руководящие должности в командах Формулы-1. Его цель — создать автомобиль, сочетающий комфорт роскошного лимузина и динамику раллийного болида.

Vanwall участвует в FIA WEC с LM Hypercar и разрабатывает дорожную версию мощностью 1000 л.с. которая будет весить около тонны. В планах компании также значится создание «гипербайка Vanwall», но подробности пока не разглашаются.