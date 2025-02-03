В РФ стартуют продажи фургонов Avior

Китайские автомобили Maxus выходят на рынок РФ под именем Avior. Модели Maxus можно купить во многих странах мира, включая Бельгию, Великобританию, Германию, Испанию и Нидерланды. Но для стран ЕАЭС решено использовать торговую марку Avior. Первыми рыночную премьеру справят фургоны G10 и V90.

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Старший Avior V90 — это одноклассник Ford Transit, Peugeot Boxer и «Газели NN». Под капотом шестиметрового переднеприводного фургона скрывается двухлитровый 150-сильный турбодизель, с которым состыкована 6-ступенчатая механическая коробка.

Объём грузового отсека может достигать двенадцати кубометров, а полная масса составляет 2,5 или 3,5 тонны. Первый вариант будет интересен перевозчикам, работающим внутри столицы: московский «грузовой каркас» запрещает проезд тяжёлой техники по многим улицам мегаполиса.

Более компактный Avior G10 — это классический развозной фургон, по формату напоминающий Volkswagen Transporter. В его грузовой отсек вмещается пять кубических метров груза. Любопытно, что отдача двухлитрового турбодизеля — 160 л.с. Привод — передний.

Между тем, на «Газели» теперь ставят новый дизель G51. Его главное отличие — в соответствии требованиям пятого экологического класса. Этого удалось добиться за счёт внедрения электронной дроссельной заслонки, другого турбокомпрессора и системы рециркуляции отработавших газов.