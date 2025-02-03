Volkswagen готовит еще один «народный» электрокар

Рассекречено название нового электрокара Volkswagen. В базе ведомства по интеллектуальной собственности Евросоюза обнаружилась заявка на регистрацию торговой марки ID. EVERY1, поданная Volkswagen. Название, читающееся как «everyone», может намекать на доступность новинки. В этом случае оно достанется новому электромобилю, который займет нишу между хэчтбеком ID.2All и кроссовером ID.4.

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ID.2All, показанный в статусе концепта еще весной 2023 года, должен дебютировать в конце 2025-го. Тогда Volkswagen обещал удержать цену «народного» хэтчбека в пределах 25 тысяч долларов. EVERY1, вероятно, окажется дороже.

Также имя ID. EVERY1 может достаться сменщику ушедшего Volkswagen Up!, который составит конкуренцию Hyundai Inster и Renault 4. Наконец, некоторые СМИ полагают, что ID. EVERY1 это не отдельная модель, а слоган для «батарейных» Volkswagen новой волны.

Электрические модели радикально изменят, чтобы подстегнуть спрос. Пока он оставляет желать лучшего: продажи падают и в Китае, и в США, где ID.4 даже на месяц уступил кроссоверу Ocean обанкротившегося стартапа Fisker. Следующие ID.3 и ID.4 Volkswagen оформит согласно «совершенно новому языку дизайна», сделав силуэты традиционнее и добавив физических кнопок. Также обещаны повышенная производительность и более дешевые батареи.

Основную прибыль Volkswagen по-прежнему приносят автомобили с ДВС, однако он вынужден выполнять требования властей по продажам электрокаров. Согласно им, порядка 22 процентов продаваемых компаниями машин должны быть электрическими. Только в этом году новые нормы обойдутся Volkswagen в 1,5 миллиарда евро.