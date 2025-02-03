Tank 300 стал лидером среди премиальных автомобилей в РФ

Tank 300 стал самым популярным автомобилем в премиум сегменте, об этом сообщает агентство "Автостат", ссылаясь на данные собственного рейтинга.

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Так 2024 году россияне купили 16 285 единиц этой модели, что в 2,4 раза больше, чем годом ранее.

На втором месте в списке оказался кроссовер Exeed LX c показателем в 12 793 проданных авто и годовым падением спроса на 19,3%.

Замыкает тройку "старший брат" лидера списка - Tank 500. Его показатели - 11 666 реализованных авто и рост продаж на 87,6%.

Ранее "РГ" писала о том, что Toyota сохранила статус лидера авторынка в мире.