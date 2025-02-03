Администрация Трампа за ночь ускорила агонию Volkswagen, Nissan, GM и Ford

Администрация президента США Дональда Трампа ввела новые тарифы для товаров из Мексики и Канады, импорт из которых обойдётся теперь на 25% дороже. Действие пошлин также скажется и на автопроме: к примеру, из Мексики в США поставляет почти 90% компонентов для местных производств транспортных средств.

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Таким образом, администрация Трампа нанесла удар по нескольким крупным автопроизводителям. Кроме того, что из соседней страны поставляются автокомпоненты, на территории Мексики осуществляется выпуск авто: в США продаётся 43% машин мексиканской сборки, у Nissan эта доля составляет 27%, у Stellantis - 23%, у GM - 22%, у Ford - 15%.

На фоне новых пошлин стоимость акции автокомпаний снизилась: по состоянию на утро 3 февраля 2025 года Volkswagen "падает" на 6% из-за своих мексиканских заводов, Honda потеряла 7%, Stellantis - 6%, Nissan, General Motors и Mazda - 5%.

Предполагается, что автопроизводители перепишут цены на авто, которые достигнут своих исторически максимальных значений, так как за всю политику своих стран в конечном итоге отвечает потребитель.