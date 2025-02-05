Lada Niva Travel вошла в тройку самых популярных кроссоверов

В январе самым популярным в сегменте кроссоверов и внедорожников стал Haval Jolion, одновременно сохранив звание бестселлера среди иномарок: в прошлом месяце было продано 4139 автомобилей.

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Ненамного от "Джолиона" отстал Chery Tiggo 7 Pro Max с объёмом реализации 4043 автомобиля. Третьим в списке самых продаваемых SUV в России оказался отечественный Lada Niva Travel: внедорожник купили 3101 человек, сообщает "Автостат".

Список остальных моделей в сегменте по количеству проданных авто выглядит следующим образом:

• Chery Tiggo 4 Pro - 2822 авто;

• Lada Niva Legend - 2779 авто;

• Geely Monjaro - 2309 авто;

• Haval M6 - 2307 авто;

• Сhangan UNI-S/CS55 Plus - 2114 авто;

• Haval F7 - 2020 авто;

• Omoda C5 - 1982 авто.

Ранее "РГ" рассказывала о том, какие модели стали самыми продаваемыми на российском рынке в январе.