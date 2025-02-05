Lada Niva Travel вошла в тройку самых популярных кроссоверов

Lada Niva Travel вошла в тройку самых популярных SUV, уступив Jolion и Tiggo 7
В январе самым популярным в сегменте кроссоверов и внедорожников стал Haval Jolion, одновременно сохранив звание бестселлера среди иномарок: в прошлом месяце было продано 4139 автомобилей.
Ненамного от "Джолиона" отстал Chery Tiggo 7 Pro Max с объёмом реализации 4043 автомобиля. Третьим в списке самых продаваемых SUV в России оказался отечественный Lada Niva Travel: внедорожник купили 3101 человек, сообщает "Автостат".
Список остальных моделей в сегменте по количеству проданных авто выглядит следующим образом:
• Chery Tiggo 4 Pro - 2822 авто;
• Lada Niva Legend - 2779 авто;
• Geely Monjaro - 2309 авто;
• Haval M6 - 2307 авто;
• Сhangan UNI-S/CS55 Plus - 2114 авто;
• Haval F7 - 2020 авто;
• Omoda C5 - 1982 авто.
Ранее "РГ" рассказывала о том, какие модели стали самыми продаваемыми на российском рынке в январе.