В автосервисе рассказали, что стоимость ремонта машин вырастет на 25%

Директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова рассказала "Газете.Ru", что стоимость ремонта и обслуживания автомобилей в 2025 году вырастет на 25%.

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По ее словам, затраты на обслуживание автомобиля напрямую связаны с ценами на услуги и запчасти. Пока стоимость услуг растет медленно, но в 2025 году она ожидаемо поднимется. Стоимость запчастей завязана на курсе валют и будет напрямую зависеть от его скачков. По мнению эксперта, все эти факторы повлияют на рост, который составит 20-25% к концу года.

Как полагает Овчинникова, понижение стоимости ремонта и обслуживания в 2025 году вряд ли предвидится. При сохранении высокой инфляции, а также небольшом объеме продаж новых авто вполне можно ожидать неминуемого увеличения стоимости всех услуг.

К списку факторов роста можно добавить и налоговые изменения, которые увеличат затраты бизнеса и повлияют на динамику цен, резюмировала эксперт.

Ранее "РГ" писала о том, почему выросли цены на автозапчасти.