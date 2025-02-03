В Госдуме предложили взыскивать ущерб с виновника ДТП без полиса ОСАГО

Российский союз автостраховщиков будет расплачиваться за аварию с незастрахованным по ОСАГО водителем. Средства будут брать из компенсационного фонда, а потом взыскивать с виновника ДТП без полиса, сообщает «Авто Mail.ru» со ссылкой на поправку в закон об ОСАГО, которая в понедельник будет внесена на обсуждение Госдумы депутатами.

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По словам одного из авторов законопроекта, главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, сегодня массовая проблема — управление транспортными средствами водителями, не имеющими полиса ОСАГО.

Законопослушный водитель, оформивший полис и признанный потерпевшим в ДТП с водителем без полиса, рискует просто не получить полноценную компенсацию, отметил депутат.

« В р а м к а х г р а ж д а н с к о - п р а в о в ы х о т н о ш е н и й в с у д е б н о м п о р я д к е п р о ц е с с м о ж е т д л и т ь с я г о д а м и . Т о е с т ь э т о п о т е р я в р е м е н и , д е н е г и н е р в о в . П о э т о м у п р е д л а г а е т с я — е с л и у в о д и т е л я е с т ь п о л и с О С А Г О и о н п р и з н а н п о т е р п е в ш и м в Д Т П , т о е г о с т р а х о в а я к о м п а н и я в о з м е щ а е т у щ е р б , а з а т е м у ж е в п о р я д к е р е г р е с с а в з ы с к и в а е т э т и с р е д с т в а с в и н о в н и к а » , — п о д ч е р к и в а е т Н и л о в .

По мнению представителей Минфина, новая мера может подорвать рынок ОСАГО и активизировать новую волну мошенничества.