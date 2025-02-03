В Госдуме предложили взыскивать ущерб с виновника ДТП без полиса ОСАГО
Российский союз автостраховщиков будет расплачиваться за аварию с незастрахованным по ОСАГО водителем. Средства будут брать из компенсационного фонда, а потом взыскивать с виновника ДТП без полиса, сообщает «Авто Mail.ru» со ссылкой на поправку в закон об ОСАГО, которая в понедельник будет внесена на обсуждение Госдумы депутатами.
По словам одного из авторов законопроекта, главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, сегодня массовая проблема — управление транспортными средствами водителями, не имеющими полиса ОСАГО.
Законопослушный водитель, оформивший полис и признанный потерпевшим в ДТП с водителем без полиса, рискует просто не получить полноценную компенсацию, отметил депутат.
«В рамках гражданско-правовых отношений в судебном порядке процесс может длиться годами. То есть это потеря времени, денег и нервов. Поэтому предлагается — если у водителя есть полис ОСАГО и он признан потерпевшим в ДТП, то его страховая компания возмещает ущерб, а затем уже в порядке регресса взыскивает эти средства с виновника», — подчеркивает Нилов.
По мнению представителей Минфина, новая мера может подорвать рынок ОСАГО и активизировать новую волну мошенничества.