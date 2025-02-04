Экстремальный Xiaomi SU7 Ultra стал серийным

Готовы к продаже: на заводе в Пекине замечены мощные Xiaomi SU7 Ultra. Снимки электрокаров в самом мощном исполнении Ultra, оснащенном 1548-сильной электрической установкой, публикует CarNewsCnina. Фотографии сделаны на территории завода в Пекине, и их немало — это говорит о том, что Xiaomi приступила к серийному производству новинки, хотя официально об этом пока не объявлено. В продажу Xiaomi SU7 Ultra поступит уже в марте, и седан даже можно заказать в России за почти 20 миллионов рублей.

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Xiaomi представила экстремальную версию SU7 Ultra летом прошлого года. Такой электрокар оснащается электромоторами семейства HyperEngine собственной разработки — их три и суммарно они развивают свыше 1,5 тысячи лошадиных сил. Паспортное время разгона до первой «сотни» составляет 1,98 секунды, до второй — 5,86 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 350 километров в час.

Из оснащения заявлены мультимедийная система на чипе Qualcomm Snapdragon 8295 с «родной» операционной системой Xiaomi — HyperOS, система имитации звука ДВС и интеллектуальная система вождения Xiaomi Pilot с чипами Nvidia Orin X с вычислительной мощностью 508 TOPS.

Цены пока не объявлены, но в Сети уже можно найти объявления с предложением оформить предзаказ на китайский электрокар за 19,4 миллиона рублей. Для сравнения: обычный Xiaomi SU7 в исполнении Max с 673-сильной установкой можно заказать за 7,9 миллиона.

На лето этого года Xiaomi готовит еще одну новинку — свою вторую модель, кроссовер YU7. Ранее стало известно, что YU7 выйдет на китайский рынок в трех вариантах с запасом хода 670, 750 и 760 километров. Потребление электроэнергии на 100 километров пути — 16,6, 14,9 и 14,8 киловатт-часа соответственно. Первой в продаже должна появиться двухмоторная версия. Мощность переднего двигателя равна 299 лошадиным силам, заднего — 392 силы. Наверняка и он доберется до России параллельными путями.