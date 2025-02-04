На российском рынке появились четыре новые модели авто

Первый месяц нового года стал богатым на автоновинки. На российском рынке появилось сразу 4 новые модели.

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Bestune T90

Первая модель, получившая статус новинки в России, - кроссовер Bestune T90. Китайский кроссовер с линейкой турбированных моторов можно приобрести у дилеров по цене от 2 780 000 рублей. Для автомобиля заявлен только передний привод. Силовые агрегаты в линейке имеют объем 1.5 и 2 литра.

Tank 400

Самый ожидаемый внедорожник появился в продаже в России. У дилеров Tank 400 представлен в комплектации с турбированным силовым агрегатом объемом 2 литра. Производительность установки составляет 245 л.с. В связке с ней заявлена 9-ступенчатая автоматическая коробка передач и полный привод. Приобрести внедорожник можно по цене от 5 800 000 рублей. Напомним, что в качестве основы для Tank 400 использовали модель Tank 300, однако, новинка получилась более крупной и сменила дизайн.

Avatr 11

Электрокар с футуристичным дизайном повился в продаже в России. Ранее автомобили уже поставлялись в дилерские центры, но по схеме параллельного импорта. В январе 2025 года марка, входящая в состав Changan, сообщила об официальном выходе на российский рынок. Для электрокара используется передний и полный привод. Приобрести автомобиль можно по цене от 6 950 000 рублей. Главная особенность - предоставление пожизненной гарантии на техническую часть автомобиля.

Evolute i-Van

Минивэн с электрической силовой частью должен был дебютировать в России еще несколько лет назад. Однако продажи удалось запустить только в январе 2025 года. Электрокар был создан на базе Mitsubishi Space Gear 1994 года. Ранее сообщалось, что Evolute i-Van представляет собой переименованную версию одной из моделей в линейке Dongfeng. Стоимость в дилерских центрах начинается с отметки 3 920 000 рублей.

Ранее сообщалось, что JAC анонсировал пять новинок для России в 2025 году.