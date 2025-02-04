Перечислены главные кроссоверы в начале 2025 года

Автопроизводители готовятся запустить продажи новых моделей на российском рынке. Названы главные автоновинки в сегменте кроссоверов в начале 2025 года.

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Avatr 11

Один из самых долгожданных автомобилей на российском рынке - Avatr 11. Модель входит в премиум-класс и предлагает широкий набор опций. Главная особенность - электрическая силовая установка. Производитель предоставляет на ее компоненты пожизненную гарантию. Приобрести кроссовер можно по цене от 6 950 000 рублей. Запас хода составляет 575 и 625 км в зависимости от типа привода.

Haval H7

Еще один представитель китайского автопрома выходит на российский рынок. Семейный кроссовер предлагается с 2-литровым мотором на 192 л.с. и 7-ступенчатым роботом. Привод может быть полным и передним. В салоне - большой дисплей мультимедиа, акустика с 9 динамиками и комплекс ассистентов водителя.

FAW Bestune T90

В январе были запущены продажи нового кроссовера из КНР. По габаритам модель сопоставима с Nissan X-Trail. В оснащении предусматривается двигатель на 1.5 или 2 литра. Стоимость паркетника начинается с отметки 2 779 990 рублей. В России модель представлена в трех комплектациях.

BAIC BJ60

Новые внедорожники выпускаются на предприятии "Автотор" в Калининграде. В дилерские центры будут поставлять автомобили с 2-литровым силовым агрегатом на 163 л.с. В списке опций - классическая 8АКПП, независимая подвеска и полный привод.

Jetour T2

На российском рынке запустили продажи кроссовера T2 в топовой комплектации Discovery. Приобрести ее можно по цене от 4 449 000 рублей. Главная особенность - 8-ступенчатая АКПП, которая пришла на смену роботу. В салоне тоже появились нововведения - функция массажа кресел, система фильтрации воздуха и подогрев спинок кресел.

KGM Tivoli

Корейский бренд подготовит к запуску новую модель для российского рынка - кроссовер Tivoli. В комплектации заявлен двигатель на 1.5 литра мощностью 163 л.с. и 6-ступенчатая АКПП Aisin. В списке опций заявлена LED-оптика, камера заднего вида и датчики парковки.

Ранее сообщалось, что люксовый бренд Changan раскрыл подробности о новинке для России.