В России подорожали бюджетные Kia

Седан Solaris KRS и кросс-хэтчбек KRX лишились «механики» и подорожали. Теперь обе модели доступны только с шестидиапазонным автоматом, а атом на 20 тысяч рублей дороже. Повышение цены связано с переходом в 2025 производственный год.

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Марка Solaris, под которой в России выпускают бюджетные модели Kia и Hyundai, обнародовала цены и комплектации седана KRS и кросс-хэтчбека KRX 2025 года выпуска. Оба лишились комплектаций с механической коробкой передач. Об этом сайт «Автоновости дня» узнал в ходе регулярного мониторинга прайс-листов.

С переходом в 2025 год хэтчбек Solaris KRX лишился дешевой комплектации Comfort, которая стоила 2 161 000 рублей и была самой доступной в линейке. Остальные версии при этом подорожали. Цены выросли на 20 тысяч рублей, что соответствует прибавке в один процент.

В техническом плане Solaris KRS и KRX унифицированы: оба оснащены 123-сильным «атмосферником» объемом 1,6 литра в паре с шестидиапазонным автоматом. В прошлом эти модели были известны как Kia Rio и Kia Rio X.