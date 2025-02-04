В Казахстане стартовали продажи рестайлинговых Chery Tiggo 4. Как стало известно редакции Quto, машину 2024 года выпуска реально приобрести за 9 490 000 тенге — это 1 800 000 рублей. Экземпляр 2025 года дилеры готовы отдать за 10 190 000 тенге, что равнозначно 1 936 000. Напомним, что главное отличие рестайлингового варианта — в передней оптике от старшей модели Tiggo 7 Pro Max.

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В России самый доступный вариант рестайлингового Chery Tiggo 4 стоит 2 280 000 ₽, правда, есть одно важное отличие: у нас все машины оснащаются 147-сильным турбомотором и 6-ступенчатым преселективным «роботом».

В соседней стране базовой комплектации положена безальтернативная связка 113-сильного атмосферника и вариатора — российское представительство от данной модификации решило отказаться.

Впрочем, в Казахстане есть кроссоверы и с наддувным двигателем. Но они предлагаются за 10 790 000 тенге (2 050 000 ₽): правда, у таких машин вдобавок гораздо более богатый набор оборудования.

Между тем, эксперты оценили стоимость «аварийного» комплекта для китайских автомобилей, куда входят передний бампер, переднее крыло, фара и капот — эти детали обычно страдают во время небольших городских инцидентов.