В России начались продажи ВАЗ-1111 "Ока" в состоянии "капсулы времени"

В Оренбурге выставлена на продажу "Ока" 2001 года выпуска с родным пробегом чуть более четырёх тысяч километров. Цена по нынешним меркам смешная - 295 000 рублей, и продавец не исключает торга.

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"Окa" в объявлении выпущена на заводе СеAЗ, который произвёл последнюю малолитражку в 2008-м. В объявлении уточняется, что автомобиль был выдан бабушкe - вeтеpану Великой Отечественной войны в 2001 году. Модификация СеАЗ-11113-01 - социальная версия на базе ВАЗ-11113 для инвалидов без обеих ног.

Без эксплуатации простояла в гараже 17 лет. Нынешнему владельцу "Ока" досталась по наследству, он установил магнитолу и сигнализацию, после чего машина вновь отправилась в гараж. В остальном автомобиль в первозданном виде: краска, стёкла, резина и запаска.

Несмотря на то, что машине уже почти четверть века, пробег совсем небольшой - 4085 км. Зимой на машине не ездили.

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