Ford Mustang превратили в 1700-сильное купе Hellenor

В Чехии построили «дьявольскую» версию Ford Mustang Eleanor. Кастом, внешне напоминающий Shelby GT500 1967 года, оснащен битурбодвигателем V8 7.0 от Nelson Racing Engines — фирмы, разработавшей мотор для SSC Tuatara. В пике агрегат выдает 1700 лошадиных сил, что в полной мере соответствует имени фастбека — Hellenor.

© Motor.ru

Чешское ателье Mean Machine Garage построило реплику культового Ford Mustang Eleanor из «Угнать за 60 секунд». Фастбек использует шасси от известной иллинойской мастерской Roadster Shop и представляет собой не рестомод, а полноценный кастом. От оригинального «Мустанга» здесь только центральная секция крыши. Всё остальное сделано заново, в том числе монструозный двигатель, давший название всему проекту — Hellenor.

© Mean Machine Garage

© Mean Machine Garage

Битурбоагрегат создан в Nelson Racing Engines на базе V8 Ford Windsor. На обычном бензине 7,0-литровая «восьмерка» развивает 1200 лошадиных сил, на АИ-115 — 1700. При минимальном давлении наддува в 1,1 бара крутящий момент составляет дизельные 1500 Нм. На фастбеке стоит автоматическая коробка передач General Motors 4L85E, кованые колеса Forgeline, рулевой механизм IDIDIT Steering, приборы Dakota Digital и тормоза Baer с шестипоршневыми суппортами на передней оси — набор, характерный для американской кастом-сцены. Салон обшит кожей Ferrari, причем местами её полоски переплетены с полосками алькантары.

© Mean Machine Garage

© Mean Machine Garage

Кузов окрашен в зеленый перламутр Candy Organic Green. На передних крыльях — логотипы Hellenor в виде фирменной кобры Shelby, но с рожками. Постройка машины, по словам авторов, заняла 5500 часов.