Продажи новых машин в РФ одновременно выросли и сократились

Минпромторг: в январе в России было продано всего 764 электромобиля. В январе 2025 года в России было продано 102 514 новых автомобилей (возрастом до трёх лет), что на 7% больше, чем годом ранее, когда россияне купили 95 671 новых машин, но на 27% меньше, чем в декабре 2024 года, пишут «Автоновости дня».

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При этом продажи машин отечественного производства выросли на 28% от года к году и превысили 52 тысячи единиц.

Объём рынка в сегменте легковых автомобилей составил 88 554 единицы, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На 11% выросли продажи и в сегменте лёгких коммерческих автомобилей — до 7 846 единиц. На этом хорошие новости заканчиваются.

В январе зафиксировано падение реализации в сегменте грузовых автомобилей на 29% — до 5 317 единиц, а также на 32% сократились продажи автобусов — 797 единиц.

На 53% упали объёмы реализации новых электромобилей. В январе показатель составил 764 единицы. Доля отечественных электрокаров составила 21%.

На прошлой неделе стало известно, что на приобретение подержанных автомобилей в прошлом году россияне потратили 6,95 триллиона рублей, что на 19% больше, чем годом ранее.

Аналитики признали этот показатель рекордным, что стало возможным по двум причинам — за год средневзвешенная цена машины выросла на 13%, а объём вторичного рынка — на 6%. Больше всего денег в прошлом году ушло на приобретение автомобилей возрастом от 10 лет — 2,76 триллиона рублей, что на 28,2% от года к году, а доля выросла с 36,9% до 39,8%.