Volkswagen запретил аукцион по старому японскому кей-кару

Концерн Volkswagen запретил проводить торги по микровэну Daihatsu Atrai 1998 года. Аукцион, проходивший на портале Cars&Bids, отменили по требованию североамериканского представительства немецкого бренда, которые заявили, что самодельный кей-кар нарушает интеллектуальные права и создает ущерб имиджу компании.

© Motor.ru

Несмотря на то, что организаторы считают претензии Volkswagen необоснованными, автомобиль все же сняли с торгов, чтобы продавец и покупатель не столкнулись с проблемами в будущем.

Микровэн Daihatsu Atrai благодаря узнаваемому обвесу, двухцветному кузову и крупной эмблеме Volkswagen, похож на винтажные модели немецкого концерна. Именно стилизация и логотип послужили поводом для претензий представителей Volkswagen, которые считают, что подобные кей-кары создадут ложное ощущение дешевизны настоящих немецких автомобилей, включая батарейный ID.Buzz.

© Car&Bids

© Car&Bids

© Car&Bids

© Car&Bids

Поскольку продавец и покупатель могут столкнуться с серьезными проблемами, включая обвинения в заработке на чужой интеллектуальной собственности, организаторы аукциона убрали микровэн с торгов. При этом хозяин самодельного автомобиля считает, что формально Volkswagen действовал в рамках законодательства США. Однако на самом деле созданием подобных кей-каров энтузиасты стараются продемонстрировать навыки тюнинга, а не заработать на чужом бренде.

В 2023 году концерн Volkswagen заставил пустить под пресс кей-кар Subaru Sambar 1996 года. Тогда немцы так же заявили, что микровэн копирует модель T1.