Ferrari 499P превратили в игрушку за два млн рублей

Российско-израильский пилот Роберт Шварцман в 2024 году дебютировал в чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA WEC в составе команды AF Corse. В экипаже с поляком Робертом Кубицей и китайцем Йифеем Йе в прошлом году одержал победу на «гиперкаре» Ferrari 499P в гонке «6 часов Остина».

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© Фото: Amalgam Collection

Победоносный «гиперкар» жёлтого цвета в 2025 году известный производитель миниатюрных моделей автомобилей Amalgam Collection превратил в коллекционную игрушку. Всего будет сделано 499 экземпляров машины в масштабе 1:8. На создание модели, которая имеет тщательную проработку всех элементов, включая кузов, кокпит, подкапотное пространство, ушло 4000 часов, а сборка каждой миниатюры занимает 400 часов ручной работы.

© Фото: Amalgam Collection

Машина под номером №83 команды AF Corse сделана на основе реальных чертежей Ferrari, в полном соответствии с цветами реального гоночного автомобиля. Открыт приём предзаказов на миниатюру, цена которой составляет €20 393 (более 2 млн рублей по курсу на момент написания новости). Традиционно модели Amalgam Collection дешёвыми не бывают — обычно стоимость миниатюры соответствует цене реальной машины среднего класса.