Ожидаемый в РФ кроссовер Jetour T1 повторил цену Haval F7

Ожидаемый в России кроссовер Jetour T1 повторил цену Haval F7. Портал «Китайские автомобили» выяснил, сколько будет стоить «единичка» с традиционным ДВС. По данным издания, в Поднебесной начальная комплектация 4,7-метрового кроссовера Jetour T1 обойдётся в 130 тысяч юаней (18 тыс. долларов). Столько же на родине стоит Haval Monster (известен в России, как Haval F7 второго поколения). В обеих странах кроссоверы будут конкурировать.

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Jetour T1 ожидается в России в первом полугодии 2025-го, причём к нам привезут модификации со знакомой по другим моделям техникой. Базовая версия получит связку турбомотора 1.5 с 7-ступенчатым «роботом» и передним приводом, за доплату будет сочетание 2,0-литровой «турбочетвёрки» с 8-ступенчатым автоматом и полным приводом с муфтой BorgWarner.

В Китае продажи начались с моноприводного заряжаемого гибрида, и он россиянам не обещан. Ожидается, что традиционная бензиновая версия получит иной обвес, но тоже отличится неплохой геометрической проходимостью. Спецификации для России пока не раскрыты, ведь даже оснащение для внутреннего рынка засекречено. В Поднебесной продажи Jetour T1 в начальных версиях начнутся после местного Нового года.

Интересно, что на старте продаж Jetour T1 планируют продавать за 130 тысяч юаней (18 тыс. долларов), хотя бензиновый Haval Monster (F7) дилеры отдают со скидками до 15%. Таким образом, брутальный кроссовер может стоить немногим более 110 тысяч юаней (15 тыс. долларов). Однако в России с учётом всех сборов и пошлин цену едва ли удастся опустить ниже уровня в 2,6 миллиона рублей.