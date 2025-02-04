Ателье 3D Design представило программу тюнинга для BMW X5

Известное японское ателье 3D Design официально представило новую программу модификации для обновлённого BMW X5 (G05) с пакетом M Sport. Основное внимание уделено аэродинамике, производительности и эстетике, что делает пакет улучшений не только визуально привлекательным, но и функционально эффективным.

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Ключевым элементом нового комплекта стал передний спойлер из углеродного волокна, который пришёл на смену более ранней версии из полиуретана. Этот элемент придаёт передней части автомобиля более агрессивный и гармоничный вид, идеально сочетающийся с обновлённым дизайном бампера.

Дополнительные аэродинамические обновления включают:

• Боковые пороги и спойлер на крыше, совместимые с ранними и рестайлинговыми версиями (LCI);

• Задний диффузор (только для рестайлинга LCI);

• Матовые накладки на выхлопные трубы для спортивного и изысканного внешнего вида;

• Карбоновые наконечники выхлопной системы, совместимые со всеми моделями, кроме M60i.

Для обеспечения превосходных характеристик управления и отзывчивости 3D Design оснастила BMW X5 LCI высокопроизводительной тормозной системой и коваными колёсами. В основе тормозной системы лежат компоненты Brembo с 405-мм тормозными дисками и шестипоршневыми суппортами на передней оси.

Кованые диски 3D Design T521 обуты в шины размерностью 275/35 спереди и 315/30 сзади. 3D Design продолжает работу над проектом тюнинга BMW X5 и в ближайшее время представит новые улучшения интерьера для повышения спортивного и роскошного стиля салона.

В планах также эксклюзивные фирменные полосы на кузов, подчёркивающие динамичный облик автомобиля, и тюнинговый модуль Booster Chip 3, предназначенный для BMW X5 40d с турбодизельным двигателем B57, увеличивающий мощность примерно на 40 л.с. Больше информации о тюнинговой программе можно узнать на официальном сайте 3D Design.