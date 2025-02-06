Сколько автомобилей отозвали в России в прошлом году

В 2024 году в России отозвали больше 141 тысячи автомобилей. В рамках масштабных мероприятий в центры отправили машины нескольких производителей, у которых выявили разнообразные неисправности. Представители Росстандарта отметили, что в прошлом году жители России ответственно относились к отзывным кампаниям.

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Самому масштабному отзыву в 2024 году подвергли кроссоверы Haval F7 и F7x, у которых специалисты выявили дефекты жгута проводов под водительским сиденьем. По итогам мероприятий в сервисы отправили 32 156 китайских автомобилей. В тройке оказались Skoda Rapid и Volkswagen Polo, которым необходимо было установить новый кабель заземления топливного фильтра. На двоих отзыву подлежали 55 684 машин.

В Росстандарте заявили, что россияне ответственно подошли к отзывным кампаниям. На сегодняшний день около 60 процентов автомобилей, попавших под программы в октябре прошлого года, уже заменили необходимое оборудование. Всего же за последние пять лет ведомство согласовывало более 300 подобных мероприятий, в рамках которых в сервисные центры отправили около 1,7 миллиона машин.

В начале февраля в России попали под отзыв более сотни Kia Carnival четвертого поколения. У минивэнов, выпущенных с 2021 по 2022 год, обнаружили дефект молдинга крыши.