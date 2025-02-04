В России одобрили к продаже альтернативу Toyota RAV4

Компания GAC получила одобрение типа транспортного средства на кроссовер GS4, сообщает сайт "Китайские автомобили". Дата начала продаж, которые позволяет начать ОТТС, пока не уточняется.

© Российская Газета

GAC GS4 представлен в КНР с приставкой Max в названии с середины прошлого года. Это компактный кроссовер длиной 4685 мм и колёсной базой 2750 мм. Таким образом, при сходстве в дизайне с Toyota RAV4 модели также близки и по размерам: длина японского компакта составляет 4600 мм, база - 2690 мм. Меньше разница в габаритах с Geely Atlas второй генерации.

По техническому оснащению GAC GS4 тоже нет никаких секретов. Кроссовер оснащается 177-сильным турбомотором объёмом 1.5 литра и 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Привод - исключительно передний.

На родине купить GAC GS4 можно за 116-127 тысяч юаней (примерно 1,6-1,7 млн рублей). Сколько будет стоить кроссовер в РФ, пока неизвестно. Предполагаемая стартовая стоимость - 3,2 млн рублей. Для сравнения, цена Geely Atlas в России без учёта стимулирующих спецпредложений - 3,52-3,82 млн рублей за 200-сильный кроссовер на переднем приводе. Changan Uni-T обойдётся минимум в 3,17 млн рублей.

Накануне "РГ" писала, что в России был замечен рестайлинговый GAC GS8, продажи которого начнутся в течение месяца.