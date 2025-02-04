На заводе «Автотор» улучшат линию сварки и окраски

На калининградском «Автоторе» улучшат линию сварки и окраски. На заводе приступили к монтажу роботов, которые позволят выпускать несколько моделей кузовов на одной платформе. То есть, новое оборудование можно будет быстро перенастроить под разные машины, отмечает пресс-служба предприятия. По сравнению с линиями, работавшими до 2022 года, автоматизация производства будет увеличена в пять раз.

© Motor.ru

Сварочное оборудование на каждой линии предыдущей генерации было предназначено для производства конкретной модели. Теперь же параметры можно быстро менять под сварку другого типа кузова.

Помимо монтажа роботов, «Автотор» усилил фундамент под главный кондуктор и роботизированный комплекс, установил новые металлоконструкции для подвесных сварочных машин.

© Автотор

Сварочную линию уже откалибровали с помощью системы лазерного 3D-сканирования и смонтировали основные элементы главной линии сварки.

Монтаж планируют завершить к середине февраля. Новый комплекс сможет выпускать по 80 тысяч кузовов ежегодно.

В конце января на «Автоторе» началось производство нового рамного внедорожника — BAIC BJ60. Россиянам модель предложат с дизельным мотором и технологией «мягкого» гибрида. Цены, как и сроки начала продаж, еще не объявлены.