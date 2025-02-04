"Запорожец" 1967 года выставили на продажу

На сайте бесплатных объявлений "Авито" на продажу выставили ЗАЗ-965 с пробегом 89 тысяч километров за скромные 250 тысяч рублей.

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Автомобиль 1967 года находится в хорошем состоянии, салон перешит в бежевую кожу, кузов покрыт ярким черным лаком, а на колесных дисках сохранены родные заводские "колпаки".

ЗАЗ-965 был очень популярен в свое время, за свою форму кузова в народе его часто шутя именовали "горбатый". Автомобиль быстро завоевал любовь советских граждан за свою доступность, маленький расход топлива и легкость в обслуживании.

Модель выпускалась с 1960 по 1963 год, а ее модернизированная версия 965А собиралась вплоть до 1969 года. Под капотом находились всего два типа моторов - на 27 и 30 лошадиных сил.

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