Запуск «Москвича 8» отложен

Так утверждает «Российская газета», которая поговорила с директором розничных продаж АГ «Авилон» Ильей Петровым. По его словам, точные сроки поступления в салоны новой модели «Москвича» до сих пор неизвестны, и, по последним данным, это может произойти не в феврале, как предполагалось, а весной. В пресс-службе «Москвича» газете заявили, что пока не могут сказать, когда состоится дебют модели.

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Еще в конце 2024 года в «Москвиче» заявили, что запуск модели с индексом 8 намечен на первый квартал 2025-го (январь-март), позже в разговоре с ТАСС представитель марки уточнил, что речь идет о феврале. Февраль наступил, но дилеры, которые официально продают «Москвичи», затрудняются назвать сроки поставок и говорят о весне — по всей видимости, трехрядный кроссовер стоит ждать в марте.

«Москвич 8» станет самой крупной моделью в линейке марки. За основу, как и в случае с другими автомобилями «Москвича», взяли китайский JAC, а именно X8 Plus. Его длина составляет 4,82 метра, ширина — 1,87 метра, высота — 1,76 метра, а расстояние между осями — 2,83 метра. Салон рассчитан на семь мест, в нем есть цифровая приборная панель, 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы и отсек для беспроводной зарядки. Также в оснащение входят камеры кругового обзора.

Новинку, которую уже собирают на мощностях столичного завода, ранее принадлежавшего Renault, предложат с 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 174 лошадиные силы (300 Нм) — на 10 сил меньше, чем у китайского «донора». Мотор работает в тандеме с роботизированной коробкой передач, привод только передний.

Ранее дилеры озвучивали предполагаемый диапазон цен: от 2,8 до трех миллионов рублей. Таким образом, конкурентами «Москвича 8» в ценовом сегменте станут Geely Coolray, Changan CS55 Plus, Omoda C5 и Chery Tiggo 7 Pro Max. Все они пятиместные.