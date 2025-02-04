Aston Martin не будет спешить с переходом на электрокары. Новый глава марки Эдриан Холлмарк, ранее руководивший Bentley, заявил, что «зеленый» путь уже не так ясен, как несколько лет назад. Он раскрыл новый срок выпуска полностью «батарейного» спорткара — до конца десятилетия. А пока Aston Martin сделает упор на автомобили с гибридными установками на базе агрегатов Mercedes-Benz, а также займется совершенствованием имеющихся моделей.

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В 2022 году совладелец Aston Martin Лоуренс Стролл заявил, что первый электрокар марки появится в 2025 году. Дату быстро отодвинули на 2026 год, а прошлой весной был озвучен новый срок — 2027 год. Теперь же Холлмарк обещает представить электромобиль до 2030 года.

Подробностей о «зеленой» новинке пока мало. Первоначально электрокар собирались построить на базе существующего спорткара, но теперь, вероятно, план изменен: электрический первенец станет отдельной моделью.

Как бы то ни было, Aston Martin в этом поможет Lucid: два года назад компании подписали контракт, дающий «Астону» доступ к передовым моторам и батареям американского стартапа.

Пока же Aston Martin намерен «серьезно инвестировать» в подключаемые гибриды. По словам Холлмарка, компании нужно проявить гибкость в существующих рыночных реалиях, а потому новые бензин-электрические модели будут выпускать вплоть 2035 года. При этом цель в виде тотальной электрификации сохраняется.