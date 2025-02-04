Россиян предупредили о новом виде мошенничества с ДТП

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с ДТП. Полиция задержала жителя Мордовии по подозрению в страховом мошенничестве. По данным следствия, жулик получал страховые выплаты вместо водителей, которые не оформили аварии.

В РФ появилась новая схема мошенничества с ДТП
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«Злоумышленник, действуя пока ещё неизвестным следствию способом, узнавал кто из владельцев повреждённых автомобилей не оформлял ДТП, после чего сам сообщал страховым компаниям об авариях», отметили в МВД.

Действовал преступник с марта 2024 года по всему Приволжскому федеральному округу. Во всех случаях в обращении к страховщикам он заявлял, что в аварии смертельные травмы получил пассажир.

«В каждом случае он утверждал, что погибшей была его "супруга", прикладывая поддельные документы: паспорта, свидетельства о браке и смерти, квитанции о ритуальных услугах и даже фиктивные постановления об отказе в возбуждении уголовных дел», уточнили правоохранители.

Жулик обвиняется в 13 эпизодах мошенничества на общую сумму 6,2 млн рублей, из них примерно 2 млн рублей он успел обналичить. В итоге ему грозит наказание по части 3 статьи 30 УК РФ (приготовление к преступлению), а также части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Для автоподставщиков готовят отдельное наказание

Показания мошенник давать отказался.

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