В РФ появилась новая схема мошенничества с ДТП

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с ДТП
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с ДТП. Полиция задержала жителя Мордовии по подозрению в страховом мошенничестве. По данным следствия, жулик получал страховые выплаты вместо водителей, которые не оформили аварии.
«Злоумышленник, действуя пока ещё неизвестным следствию способом, узнавал кто из владельцев повреждённых автомобилей не оформлял ДТП, после чего сам сообщал страховым компаниям об авариях», — отметили в МВД.
Действовал преступник с марта 2024 года по всему Приволжскому федеральному округу. Во всех случаях в обращении к страховщикам он заявлял, что в аварии смертельные травмы получил пассажир.
«В каждом случае он утверждал, что погибшей была его "супруга", прикладывая поддельные документы: паспорта, свидетельства о браке и смерти, квитанции о ритуальных услугах и даже фиктивные постановления об отказе в возбуждении уголовных дел», — уточнили правоохранители.
Жулик обвиняется в 13 эпизодах мошенничества на общую сумму 6,2 млн рублей, из них примерно 2 млн рублей он успел обналичить. В итоге ему грозит наказание по части 3 статьи 30 УК РФ (приготовление к преступлению), а также части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Для автоподставщиков готовят отдельное наказание
Показания мошенник давать отказался.