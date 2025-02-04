В РФ появилась новая схема мошенничества с ДТП

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с ДТП. Полиция задержала жителя Мордовии по подозрению в страховом мошенничестве. По данным следствия, жулик получал страховые выплаты вместо водителей, которые не оформили аварии.

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« З л о у м ы ш л е н н и к , д е й с т в у я п о к а е щ ё н е и з в е с т н ы м с л е д с т в и ю с п о с о б о м , у з н а в а л к т о и з в л а д е л ь ц е в п о в р е ж д ё н н ы х а в т о м о б и л е й н е о ф о р м л я л Д Т П , п о с л е ч е г о с а м с о о б щ а л с т р а х о в ы м к о м п а н и я м о б а в а р и я х » , — о т м е т и л и в М В Д .

Действовал преступник с марта 2024 года по всему Приволжскому федеральному округу. Во всех случаях в обращении к страховщикам он заявлял, что в аварии смертельные травмы получил пассажир.

« В к а ж д о м с л у ч а е о н у т в е р ж д а л , ч т о п о г и б ш е й б ы л а е г о " с у п р у г а " , п р и к л а д ы в а я п о д д е л ь н ы е д о к у м е н т ы : п а с п о р т а , с в и д е т е л ь с т в а о б р а к е и с м е р т и , к в и т а н ц и и о р и т у а л ь н ы х у с л у г а х и д а ж е ф и к т и в н ы е п о с т а н о в л е н и я о б о т к а з е в в о з б у ж д е н и и у г о л о в н ы х д е л » , — у т о ч н и л и п р а в о о х р а н и т е л и .

Жулик обвиняется в 13 эпизодах мошенничества на общую сумму 6,2 млн рублей, из них примерно 2 млн рублей он успел обналичить. В итоге ему грозит наказание по части 3 статьи 30 УК РФ (приготовление к преступлению), а также части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Для автоподставщиков готовят отдельное наказание

Показания мошенник давать отказался.