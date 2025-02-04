Nissan Leaf остается лидером вторичного рынка электрокаров

В прошлом году в России зафиксированы рекордные продажи электрокаров с пробегом. Лидирующее положение в России сохранил за собой японский Nissan, доля которого составила около 40% от общего объёма реализации — 4 900 единиц.

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На втором месте оказался американская Tesla — почти каждый шестой покупатель выбирал электрокар этого бренда (2 100 единиц). Китайский Zeekr замыкает тройку самых популярных подержанных машин на электротяге (1 400).

Эксперты констатируют значительный рост предложений различных марок на рынке электромобилей с пробегом. Так, в 2024 году в России появились уже около 80 брендов. К слову, годом ранее их было почти 60, в 2022-м – около 50, а в 2021-м – менее 35.

В модельном рейтинге первое место удержал Nissan Leaf — 4 800 проданных электрокаров с пробегом. Далее идут Tesla Model 3 и Zeekr 001, чьи показатели не смогли преодолеть отметку в одну тысячу единиц. Все остальные модели были проданы тиражом менее 500 единиц.

Накануне стало известно, что объёмы продаж «Москвича» в первом месяце года составили около 1 100 единиц, что на 54% меньше, чем в декабре прошлого года, когда было реализовано более 2 400 машин. Основная доля принадлежит кроссоверам «Москвич 3». По итогам 2024 года «Москвичом» в России было продано более 23 тысяч машин, из них седаны «Москвич 6» составили 2 400 единиц, электромобили «Москвич 3е» — 1 300 единиц.