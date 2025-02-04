Пикап GWM Poer обновили для РФ

Концерн Great Wall анонсировал для российского рынка обновлённый пикап GWM Power.

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В дополнение к дизельному двигателю GWM Poer будет оснащаться бензиновым агрегатом объёмом 2.0 литра (218 л.с., 380 Нм) в паре с 8-ступенчатым автоматом. Заявленный средний расход пикапа с таким силовым агрегатом - 10,6 литра.

Новый дизель 2.4 литра (184 л.с., 480 Нм) в паре с 9-ступенчатой АКПП экономичнее, в среднем потребление составляет 8,4 литра на 100 км.

Внешне GWM Poer практически не изменился - редизайну подверглись решётка радиатора, передний бампер, накладки на арки колёс, колёсные диски.

Салон получил другую переднюю панель, новую мультимедиа с экраном 12,3 дюйма и рядом клавиш под ним, цифровую приборку, трёхспицевый мультируль, перекомпонованные кнопки вокруг селектора трансмиссии. В списке опций появились мощная беспроводная зарядка, у передних сидений - вентиляция, расширенный комплекс систем помощи водителю ADAS1, включая адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение, ассистенты удержания в полосе и распознавание дорожных знаков.

Больше подробностей появится ближе к старту продаж, дата которого не объявлена.

Дореформенная версия пикапа предлагается на российском рынке со 150-сильным дизелем объёмом 2.0 литра, версия с механической КП стоит 3 449 000 рублей, с гидроавтоматом - 3 599 000 и 3 749 000 рублей.

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