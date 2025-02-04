Названо три новых авто, которые сильнее всего подорожали в январе

В январе средняя цена нового автомобиля в России выросла на 5,7% и составила 3,94 млн рублей. Об этом сообщается в исследовании «Авто.ру Оценка», поступившем в «Газету.Ru».

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« Р е й т и н г с а м ы х п о д о р о ж а в ш и х з а м е с я ц н о в ы х а в т о м о б и л е й , о ф и ц и а л ь н о п р е д с т а в л е н н ы х н а р о с с и й с к о м р ы н к е , в о з г л а в и л в н е д о р о ж н и к T a n k 7 0 0 ( 9 , 3 % ; 1 0 , 7 4 м л н р у б л е й ) . З а н и м и д у т H a v a l F 7 в т о р о г о п о к о л е н и я ( 4 , 7 % ; 3 , 2 3 м л н р у б л е й ) и S o l l e r s S T 6 , ч ь я с р е д н я я с т о и м о с т ь у в е л и ч и л а с ь н а 4 % – д о 2 , 6 м и л л и о н а р у б л е й » , — о т м е ч а е т с я в и с с л е д о в а н и и .

После всплеска спроса в ноябре и декабре 2024 года рынок продемонстрировал охлаждение. Число активных объявлений о продаже новых машин в январе снизилось на 11%, а многие автокомпании переписали ценники, отметили эксперты «Авто.ру Оценка».

При этом в Красноярском крае, Ульяновской области и Ставропольском крае зафиксировано снижение средней цены нового автомобиля на 10%, 4,5% и 4,1% соответственно.

Ранее Honda предложила Nissan стать своей дочерней компанией.