В России стали в 10 раз чаще конфисковывать автомобили нарушителей ПДД

С июля 2022 года в России действует статья, позволяющая конфисковывать автомобили россиян за повторные грубые нарушения правил дорожного движения. С тех пор число конфискаций стремительно растет, отмечает «Коммерсантъ», ссылаясь на судебную статистику. Во втором полугодии 2022 года было изъято в пользу государства 614 автомобилей, за 2023 год — более девяти тысяч, а за первое полугодие 2024-го — почти шесть тысяч.

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УК подразумевает конфискацию автомобилей за повторную езду в нетрезвом виде, без прав, а также за многократные выезды на встречку или значительное превышение скорости. По данным «Коммерсанта», чаще всего в госсобственность обращают машины пьяных водителей.

Причем нередко автомобиль конфискуют как орудие преступления, даже если он не принадлежит нарушителю.

Так, Конституционный суд рассматривал жалобу жителя Курской области, у которого за «пьяную» езду изъяли автомобиль. Фигурант дела пожаловался, что приговор не учел его обязательства перед третьими лицами — машина находилась в залоге у МФО. В КС посчитали, что наказание оправдано и «соразмерно общественной опасности проступка».

Тем временем МВД собирается упростить процедуру оформления нетрезвых водителей, чтобы оптимизировать работу инспекторов. Сейчас они обязаны составлять от трех до пяти процессуальных документов — например, протоколы об отстранении от управления и о задержании транспортного средства.