В Думе предложили ГАЗу сделать новую машину

Депутат Нилов предложил ГАЗу сделать минивэн
Депутат Нилов предложил ГАЗу сделать семейную машину. В ходе поездки в Нижний Новгород глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов намерен встретиться с руководством Горьковского автозавода и обсудить разработку и производство минивэнов для многодетных семей.
«В ходе поездки на завод предусмотрен осмотр сборочных цехов, знакомство с производственной системой ГАЗ. Кроме того, запланировано обсуждение с менеджментом завода вопросов сотрудничества и перспектив производства вместительных автомобилей (минивэнов) для многодетных семей», — сообщил политик.
Ранее депутат обращался к главе Минпромторга России Антону Алиханову с предложением наладить на территории России практичного отечественного автомобиля, способного вмещать от 5 до 8 пассажиров, несколько детских кресел и багаж.
Ранее Минпромторг РФ расширил список машин для льготного автокредитования. В министерстве промышленности и торговли России обновили перечень автомобилей, которые доступны по госпрограмме льготных автокредитов в 2025 году. Кроссоверы Haval, которые собирают в Тульской области, в перечень не вошли, в отличие от паркетников «Москвич 3», выпуск которых налажен в столице.
Тем временем правительство РФ заявило о поддержке завода ГАЗ во Вьетнаме. Кабмин России намерен оказать помощь совместному предприятию по сборке коммерческих машин ГАЗ во вьетнамском Дананге. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, однако подробности и проекта пока не раскрываются.