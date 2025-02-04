В Думе предложили ГАЗу сделать новую машину

Депутат Нилов предложил ГАЗу сделать семейную машину. В ходе поездки в Нижний Новгород глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов намерен встретиться с руководством Горьковского автозавода и обсудить разработку и производство минивэнов для многодетных семей.

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« В х о д е п о е з д к и н а з а в о д п р е д у с м о т р е н о с м о т р с б о р о ч н ы х ц е х о в , з н а к о м с т в о с п р о и з в о д с т в е н н о й с и с т е м о й Г А З . К р о м е т о г о , з а п л а н и р о в а н о о б с у ж д е н и е с м е н е д ж м е н т о м з а в о д а в о п р о с о в с о т р у д н и ч е с т в а и п е р с п е к т и в п р о и з в о д с т в а в м е с т и т е л ь н ы х а в т о м о б и л е й ( м и н и в э н о в ) д л я м н о г о д е т н ы х с е м е й » , — с о о б щ и л п о л и т и к .

Ранее депутат обращался к главе Минпромторга России Антону Алиханову с предложением наладить на территории России практичного отечественного автомобиля, способного вмещать от 5 до 8 пассажиров, несколько детских кресел и багаж.

Ранее Минпромторг РФ расширил список машин для льготного автокредитования. В министерстве промышленности и торговли России обновили перечень автомобилей, которые доступны по госпрограмме льготных автокредитов в 2025 году. Кроссоверы Haval, которые собирают в Тульской области, в перечень не вошли, в отличие от паркетников «Москвич 3», выпуск которых налажен в столице.

Тем временем правительство РФ заявило о поддержке завода ГАЗ во Вьетнаме. Кабмин России намерен оказать помощь совместному предприятию по сборке коммерческих машин ГАЗ во вьетнамском Дананге. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, однако подробности и проекта пока не раскрываются.