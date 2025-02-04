Chery готовит новый бюджетный кроссовер для России

Около одного из столичных автосалонов китайского бренда был замечен новый паркетник Chery Tiggo 7, в названии которого, как утверждается, появится литера L. Никаких подробностей о грядущей новинке пока нет, однако не исключено, что несколько машин привезли в Россию для связанных с сертификацией процедур.
Во внешнем оформлении модели дизайнеры использовали сочетание решений, которые россияне видели на уже представленных паркетниках семейства. Судя по шпионским фотографиям, новинка обзаведётся массивным передним бампером сложной формы, крупной решёткой радиатора с геометрическим узором, узкой головной оптикой.
В салоне появятся сдвоенный дисплей виртуальной «приборки» и медиасистемы, также блок физических клавиш управления климат-контролем. Кроме того, в машине появится два слота для смартфонов, один из которых с беспроводной зарядкой, блок переключения ездовых режимов и набор «горячих» кнопок на центральном тоннеле.
Технические характеристики новинки пока не раскрываются. Предполагается, что она получит те же агрегаты, что и Tiggo 7 Pro, который в нашей стране оснащается 1,6-литровым турбомотором на 150 сил и 275 Нм крутящего момента. Помимо этого, ожидается, что покупатели смогут выбрать между версиями с передним и полным приводом.
Ожидается, что подробности о новом Chery Tiggo 7L станут известны в ближайшее время.