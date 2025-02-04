Chery готовит новый бюджетный кроссовер для России

Около одного из столичных автосалонов китайского бренда был замечен новый паркетник Chery Tiggo 7, в названии которого, как утверждается, появится литера L. Никаких подробностей о грядущей новинке пока нет, однако не исключено, что несколько машин привезли в Россию для связанных с сертификацией процедур.

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Во внешнем оформлении модели дизайнеры использовали сочетание решений, которые россияне видели на уже представленных паркетниках семейства. Судя по шпионским фотографиям, новинка обзаведётся массивным передним бампером сложной формы, крупной решёткой радиатора с геометрическим узором, узкой головной оптикой.

В салоне появятся сдвоенный дисплей виртуальной «приборки» и медиасистемы, также блок физических клавиш управления климат-контролем. Кроме того, в машине появится два слота для смартфонов, один из которых с беспроводной зарядкой, блок переключения ездовых режимов и набор «горячих» кнопок на центральном тоннеле.

Технические характеристики новинки пока не раскрываются. Предполагается, что она получит те же агрегаты, что и Tiggo 7 Pro, который в нашей стране оснащается 1,6-литровым турбомотором на 150 сил и 275 Нм крутящего момента. Помимо этого, ожидается, что покупатели смогут выбрать между версиями с передним и полным приводом.

Ожидается, что подробности о новом Chery Tiggo 7L станут известны в ближайшее время.