Удлиненный BMW X3: объявлена дата дебюта в Китае и цены

В августе 2024 года BMW X3 получил удлинённую версию - впервые в своей истории. Теперь стала известна дата, когда стартуют продажи кроссовера на рынке Китая.

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По информации китайских СМИ, лонг-версию BMW X3 начнут продавать 28 февраля. Ожидаемый диапазон цен - от 399 600 до 486 900 юаней (5,36-6,53 млн рублей).

Китайский удлинённый вариант BMW X3 имеет отдельный индекс G48. Кроссовер отличается от "короткого" X3 для Европы стайлингом бамперов и задними дверями увеличенного размера. Китайский БМВ имеет на 110 мм увеличенную колёсную базу - до 2975 мм. Столько же - у глобального BMW X5. Длина авто - 4865 мм (+ те же 100 мм), ширина и высота остались без изменений и составляют 1920 и 1660 мм.

Китайский BMW X3 будет доступен только с двухлитровым бензиновым турбомотором, который в модификации 25L выдаёт 190 л.с. и 310 Нм, в версии 30L отдача составляет 261 л.с. и 400 Нм. По умолчанию все комплектации имеют 8-ступенчатый автомат и систему полного привода xDrive.

Производством BMW X3 занимается СП BMW-Brillance.

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