Tesla стремительно теряет позиции в Европе

Агентство дорожного движения Германии сообщило, что в январе в стране было продано почти на 59,5% меньше автомобилей бренда, чем годом ранее, — 1 277 единиц. При этом общий объём немецкого рынка за месяц сократился всего на 2,8%, составив чуть более 207 тысяч машин.

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Стоит отметить рост продаж в самом сегменте электрокаров, который в январе набрал популярность — продажи выросли на 53,5% и достигли почти 34 500 автомобилей. Получается, вопрос не к электромобилям, а к конкретной марке.

Не лучше обстоят дела и в северных Швеции и Норвегии. Здесь Tesla также потеряла приличную долю рынка в январе. В Швеции было зарегистрировано 405 новых автомобилей Tesla, что на 44% меньше, чем в январе 2024 года, в то время как число регистраций в Норвегии сократилось до 689, что на 38% меньше, чем за тот же период, но год назад.

И всё это на фоне резкого роста общего спроса на машины в двух странах — в январе число регистраций автомобилей в Швеции увеличилось на 14% в годовом исчислении, а норвежский рынок вырос на 82%. При этом доля Tesla на шведском автомобильном рынке сократилась вдвое — до 2,1% с 4,2% годом ранее, в то время как в Норвегии она упала до 7,4% с 21,7% за тот же период. Отмечается, что самым продаваемым в январе автомобилем Tesla в обеих странах стал кроссовер Model Y.

Наметившуюся тенденцию эксперты объясняют политической деятельностью Маска — его решительной поддержкой президента США, противоречивыми и даже провокационными высказываниями о политике в Европе и за ее пределами, в том числе критики норвежского премьера. При этом миллиардер категорически отвергает критику в свой адрес, называя её «оскорблением демократии и свободы слова».

По данным опроса Novus, доля шведов, кто отрицательно относится к Tesla, за пару недель выросла с 47% до 63%.