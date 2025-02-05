В Московской области выставили на продажу 86-летний Opel

В России появился шанс стать владельцем винтажного автомобиля Opel Kapitän. Об этом сообщает портал Quto.

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За два года производства — с 1938 по 1940 — было выпущено и продано более 25 тысяч экземпляров этой модели, что стало настоящим успехом для того времени. Основными иностранными рынками сбыта были Швеция и Дания, а также автомобиль пользовался популярностью в Аргентине, ЮАР, Коста-Рике, Китае и Новой Зеландии.

На платформе Авито Авто выставлен на продажу четырёхдверный Opel Kapitän 1939 года выпуска. Цена автомобиля составляет 5 500 000 рублей. Машина вишнёвого цвета находится в Московской области.

Под капотом этого раритета установлен 2,5-литровый 6-цилиндровый двигатель мощностью 54 л.с., который разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 16 секунд. Максимальная скорость модели достигает 150 км/ч.

Opel Kapitän — это не просто стильный автомобиль, а настоящая легенда западного автопрома прошлого века. Он сочетает в себе элегантный дизайн и комфорт, оставаясь символом своей эпохи.