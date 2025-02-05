Российский суперкар Rossa выходит на дороги

Суперкар Rossa, создание которого инициировал автогонщик Роман Русинов, получит дорожную версию. Об этом сообщает «Журнал Авто.ру» и публикует фотографии новинки.

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« П о п р е д в а р и т е л ь н ы м д а н н ы м , т а к у ю м о д и ф и к а ц и ю у к о м п л е к т у ю т 1 0 - ц и л и н д р о в ы м м о т о р о м . Д е т а л ь н о й и н ф о р м а ц и и о с п е ц и ф и к а ц и я х д о р о ж н о й R o s s a п о к а н е т » , — о т м е ч а е т с я в п у б л и к а ц и и .

По сравнению с первым прототипом, дорожная версия Rossa получила новые аэродинамические элементы кузова. Поменялась форма боковин, переднего обтекателя и заднего антикрыла. Кроме того, у автомобиля доработаны световые приборы и изменена форма опор боковых зеркал.

Большая часть кузовных панелей машины сделаны из неокрашенного углепластика. Предполагается, что дорожная версия Rossa получит салон с полноценной отделкой без каркаса безопасности.

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