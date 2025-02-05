Российский суперкар Rossa выходит на дороги

Стартап Rossa Романа Русинова показал на фото дорожную версию суперкара
Суперкар Rossa, создание которого инициировал автогонщик Роман Русинов, получит дорожную версию. Об этом сообщает «Журнал Авто.ру» и публикует фотографии новинки.
«По предварительным данным, такую модификацию укомплектуют 10-цилиндровым мотором. Детальной информации о спецификациях дорожной Rossa пока нет», — отмечается в публикации.
По сравнению с первым прототипом, дорожная версия Rossa получила новые аэродинамические элементы кузова. Поменялась форма боковин, переднего обтекателя и заднего антикрыла. Кроме того, у автомобиля доработаны световые приборы и изменена форма опор боковых зеркал.
Большая часть кузовных панелей машины сделаны из неокрашенного углепластика. Предполагается, что дорожная версия Rossa получит салон с полноценной отделкой без каркаса безопасности.
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