Перечислены автомобили, больше всего подешевевшие в России в январе

Об этом изданию «Известия» рассказали сотрудники подразделения «Авито Авто». По словам экспертов, несмотря на то что средняя стоимость новых машин в стране в начале нынешнего года практически не изменилась, некоторые марки скорректировали цены на свои модели в сторону удешевления. В списке оказался и отечественный бренд.

Наибольшее падение цен эксперты зафиксировали у компании GAC. По сравнению с январем прошлого года новые автомобили марки подешевели на 31,7 процента. На втором месте с падением в 30,9 процента расположился бренд Voyah. Замкнул тройку рейтинга «Москвич», машины которого «сбросили» 18,6 процента. Следом с показателем 17,5 процентов оказалась BMW.

Китайские автомобили в России: какие марки, где и как собирают, кто продаёт

Самым подешевевшим автомобилем специалисты назвали кроссовер Voyah Free, которые потеряли в цене 22,5 процента. В тройке оказались кроссоверы «Москвич 3» и «Москвич 6», которые «сбросили» 18,4 и 18,1 процента соответственно. Кроме того, в первой пятерке по итогам января находятся Chery Tiggo 4 Pro и Lada Largus, чьи цены снизились на 14,6 и 13,9 процента.

«Начались тектонические сдвиги»: что произошло с авторынком России в 2024 году

В декабре прошлого года в России подешевели некоторые подержанные автомобили. В лидерах оказался кроссовер Geely Atlas Pro, который стал доступнее почти на четыре процента.