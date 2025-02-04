Брутальный Jetour T1 доберется до России

Свежий паркетник Jetour с довольно внушительным обликом уже доступен к заказу в странах Ближнего Востока. В этом регионе основная ставка сделана на чисто бензиновую версию.

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В Китае кроссовер Jetour T1 стартовал в октябре прошлого года. Сейчас там продают только подзаряжаемый гибрид, который относится к семейству Shanhai. При этом в ноябре в Поднебесной анонсировали и чисто бензиновый паркетник – ему присвоено отдельное имя Freedom. «Традиционный» кроссовер появится на родине в ближайшем будущем. Тем временем бренд Jetour начинает постепенно выводить T1 на экспортные рынки: модель стала доступна к заказу в некоторых странах Ближнего Востока. В частности, прием заявок открыт в Омане, ОАЭ и Катаре. Отметим, на данный момент все характеристики Jetour T1 в свободный доступ выложило лишь катарское подразделение марки. Впрочем, вряд ли у предназначенных для разных стран паркетников много отличий.

Внешность Jetour T1 выполнена в стиле старшего Jetour T2, который уже давно присутствует на глобальном рынке (в список входит и Россия). У обеих моделей нарочито брутальный облик, хотя оба же кроссовера имеют несущий кузов. Несмотря на статус младшего паркетника, T1 совсем не маленький автомобиль: длина – 4705 мм, ширина – 1967 мм, высота – 1843 мм. В брошюре катарского паркетника указана колесная база 2800 мм, тогда как у модели для КНР этот показатель составляет 2810 мм.

В Катаре предложен только «традиционный» Jetour T1. Внешне от представленного в Китае гибрида такой кроссовер отличается оформлением передней части: на радиаторной решетке красуется крупная надпись с названием марки (у версии PHEV на решетке расположены светодиодные «штрихи»). Под капотом установлена бензиновая турбочетверка 2.0 мощностью 254 л.с., мотор работает в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом. У модели две комплектации – переднеприводная Lux и полноприводная Premium.

В списке оборудования базового Jetour T1 значатся: 19-дюймовые колеса, виртуальная приборка размером 10,56 дюйма, мультимедийная система диагональю 12,8 дюйма, вентиляция передних сидений, беспроводная зарядка для смартфона, четыре подушки безопасности, камеры кругового обзора. T1 Premium – это мультимедиа с планшетом на 15,6 дюйма, шесть подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

Цена Jetour T1 в Катаре начинается с отметки в 109 000 местных риалов, что эквивалентно примерно 2,9 млн рублей по актуальному курсу. Для сравнения, старший кроссовер Jetour T2 там обойдется минимум в 129 000 риалов (3,5 млн рублей). Чуть позже Jetour T1 доберется и до других стран, включая Россию.