На аукционе Bring-a-Trailer выставлен раритетный BMW 1959 года

На популярной платформе Bring-a-Trailer появился настоящий раритет – великолепно восстановленный BMW 507 1959 года выпуска. Для коллекционеров автомобилей это уникальный шанс приобрести один из самых красивых классических BMW, когда-либо созданных.

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Всего было выпущено около 250 экземпляров этой модели, которая задумывалась как ответ BMW на Mercedes-Benz 300SL. Эксклюзивный родстер сочетал элегантный алюминиевый кузов ручной работы, плавно работающий V8 и неподражаемый силуэт. Однако из-за высокой стоимости производства модель так и не смогла достичь коммерческого успеха, на который рассчитывали в BMW. Тем не менее, её редкость лишь усилила её культовый статус.

Одним из самых известных владельцев BMW 507 был Элвис Пресли. Легенда гласит, что его автомобиль изначально был белым, но поклонницы оставляли на нём помадые следы, после чего певец перекрасил его в красный. История, внешний вид и редкость сделали эту модель одним из самых желанных классических BMW. На аукционе представлен потрясающий экземпляр цвета Silver Blue с богатой историей. Автомобиль провёл значительное время в США, прежде чем прошёл реставрацию высочайшего уровня в Германии. С момента завершения работ он проехал всего 384 километра.

Эта машина изначально была поставлена в США и в 1960-х годах оказалась в Нью-Йорке, где находилась на протяжении нескольких десятилетий. В конце 1980-х годов её перекрасили в чёрный цвет, а затем, с начала 1990-х до 2021 года, она принадлежала частному коллекционеру. В 2021 году BMW 507 отправился в Гёттинген, Германия, для полной реставрации, в ходе которой автомобиль вернул себе оригинальный оттенок Silver Blue. Работы начались с полной разборки алюминиевого кузова, устранения повреждений панелей, замены резиновых уплотнителей и реставрации хромированных элементов.

Окрашивание было выполнено по технологии Glasurit, а в салоне появилась новая кожаная отделка. Автомобиль получил обновлённые стальные колёса с полированными колпаками и оригинальные шины Michelin Pilote. Также была установлена новая складная мягкая крыша. Согласно описанию в лоте на Bring-a-Trailer, этот BMW 507 серии II сохранил свои заводские обновления, включая уменьшенный топливный бак, расположенный в багажнике для предотвращения попадания бензиновых паров в салон.

Оригинальные детали интерьера включают:

• Радиоприёмник Becker Mexico, восстановленный с учётом современных стандартов

• Новую электрическую антенну

• Оконные стеклоподъёмники и характерный смещённый рычаг КПП • Приборную панель VDO с показателями: спидометр на 240 км/ч, тахометр на 6000 об/мин, датчики температуры охлаждающей жидкости, уровня топлива и давления масла

• Перетянутую в кожу приборную панель, восстановленные сиденья и ковровое покрытие

Под капотом установлен заменённый 3,168-кубовый алюминиевый V8, работающий в паре с четырёхступенчатой механической коробкой передач ZF. Хотя двигатель не является оригинальным, он полностью соответствует эпохе и оснащён парой карбюраторов Zenith, прошедших полную реставрацию. Также были модернизированы системы охлаждения и отопления, передняя подвеска с двойными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости и многие другие узлы. На момент публикации лота на аукционе уже было сделано 9 ставок, а цена достигла $310000. Это неудивительно, учитывая, что ранее проданные BMW 507 уходили с молотка за суммы свыше 2 000 000 долларов.