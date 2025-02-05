Названы самые надежные машины Lexus за все годы

Россиянам озвучили самые надёжные Lexus за всю историю марки. С момента появления бренда на мировом рынке производителем было представлено много моделей, которые способны преодолеть более 300 тысяч километров всего лишь при небольшом регулярном обслуживании. Сочетание высокого качества сборки, долговечных двигателей и деталей, а также репутации дают высокую ликвидность при перепродаже. Самые надёжные и беспроблемные модели Lexus назвали эксперты HotCars.

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Самым-самым автомобилем премиального суббренда Toyota всех времён назван седан Lexus GS 1993 года выпуска, оснащённый рядным шестицилиндровым трёхлитровым мотором мощностью до 220 лошадиных сил. Он был известен своей долговечностью. В модели Lexus использовал все свои лучшие инженерные разработки, но при этом машина получилась очень простой в эксплуатации. Самый большой зарегистрированный пробег на Lexus GS составил 224 тысячи миль или около 360 500 километров.

Второе место занимает седан представительского класса Lexus LS 400 1991 года выпуска с 4,0-литровым двигателем мощностью 250 «лошадей». Самый большой зарегистрированный пробег на этой модели превысил фантастический один миллион миль или около 1,6 миллиона километров.

В тройке лидеров оказался ещё один седан — Lexus ES 2007 года выпуска. Премиальный аналог Toyota Camry имеет 3,5-литровый двигатель V6 мощностью 272 лошадиных силы. Автомобиль удостоился максимального рейтинга надёжности от J.D. Power. Эксперты отмечают, что при регулярном техобслуживании он легко преодолеет сотни тысяч километров.

С четвёртого по девятое место рейтинга самых надёжных автомобилей бренда занимают (по убыванию) Lexus RX 2013 года, Lexus GS 2015 года, Lexus RX 2010 года, Lexus LS 2010 года, Lexus ES 2012 года, Lexus SC 2008 года. С их описанием можно ознакомиться по ссылке источника.