BMW M2 2025 предложит больше мощности и новые цвета

2025 BMW M2 после обновления стал ещё более выразительным и захватывающим. Большая часть этого эффекта достигается за счёт добавления новых цветов. Хотя на заводе в Сан-Луис-Потоси (Мексика) пока не реализована полная программа индивидуальной окраски BMW Individual, G87 M2 теперь доступен в ярких оттенках: Voodoo Blue, Twilight Purple, Grigio Telesto и Java Green.

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Помимо обновлённой палитры, модель 2025 года получила долгожданное увеличение мощности: теперь двигатель развивает 473 л.с., что на 20 л.с. больше, чем в прошлом году. И да, шестиступенчатая механическая коробка передач остаётся доступной.

Восьмиступенчатый «автомат» ZF по-прежнему является отличным выбором. Крутящий момент у механической версии остался прежним, а вот у «автомата» он увеличился до 600 Нм, что делает его заметно быстрее. BMW заявляет разгон до 100 км/ч за 4,1 секунды, но, скорее всего, этот показатель занижен. В салоне серьёзных изменений нет, но некоторые детали добавляют свежести. Боковые валики сидений теперь могут быть выполнены в красном цвете, а новый руль с плоским основанием и красной отметкой на 12 часов идёт в стандартной комплектации.

M2 оснащён стандартными колёсными дисками Style 930M в чёрном цвете Jet Black, но в 2025 году появились дополнительные варианты: двухцветное исполнение и яркий серебристый оттенок. Технологии также претерпели небольшое, но важное обновление. Теперь BMW M2 оснащается новейшей версией программного обеспечения iDrive 8.5, которая управляет 12,3” цифровой приборной панелью и 14,9” центральным дисплеем.

Улучшения включают QuickSelect и переработанные элементы управления климатической системой. Цена на 2025 BMW M2 стартует с отметки $64 900, что на $1 700 дороже, чем в прошлом году. Кроме того, возросли сборы за доставку и обработку — теперь они составляют $1 175 (на $180 больше). Хорошая новость: обе коробки передач остаются бесплатными опциями, так что, выбирая механику или автомат, итоговая стоимость составит $66 075 с учётом всех сборов.