Новый российский автобренд Geely NordCross сменил логотип

Официальный дистрибьютор ООО «Слава Моторс Рус», который продает в РФ автомобили Belgee (переименованные Geely), запатентовал новый логотип для торговой марки NordCross, сообщает auto.mail.ru.

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Отмечается, что новое торговое изображение бренда NordCross выполнено в стилистике брендов Geely Belgee, но уже в черном цвете, а не в голубом.

Под брендом NordCross в России планируется продавать автомобили Zeekr, Lotus и Lynk&Co.

До этого «Автозавод Санкт-Петербург» (бывший российский завод Nissan) запатентовал новый логотип, на котором изображен разводной мост. Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток».

Схематичное изображение одного из символов Санкт-Петербурга на новом логотипе заключено в эллипс. На «Автозаводе Санкт-Петербург» ведется сборка автомобилей под брендом XCite, который отличается от вновь запатентованного. Логотип XCite представляет собой заключенное в эллипс стилизованное изображение буквы Х.

О том, на автомобилях какой марки будет применяться новая эмблема, не сообщается.

Ранее стало известно, что у Lada появился новый логотип.