О чем свидетельствует автомобильный рынок Беларуси

Следуя устоявшемуся тренду, что автомобиль давно уже не роскошь, в Беларуси только с января более чем в два раза увеличились продажи новых легковых автомобилей. Об этом информирует 7 февраля национальная автомобильная ассоциация (БАА), сравнивая цифры аналогичного периода прошлого года.

© Российская Газета

А обозреватели БЕЛТА уточняют, что продажи этого вида транспорта уже составили 4299 штук, причем первое место по результатам прошедшего месяца уверенно занял бренд LADA с продажами 1706 автомобилей и долей рынка 39,7 процента.

Еще одним важным моментом для рынка новых автомобилей стала и рекордная доля авто на экологически чистом топливе. Их суммарные продажи в январе достигли 586 штук, что составило 14,2 процента от продаж в сегменте легковых автомобилей, поясняют в БАА.

В ассоциации также дали понять, что на динамику рынка оказало положительное влияние как появление новых моделей, так и то, что по многим брендам и моделям ценообразование в Синеокой является одним из самых доступных относительно стран ЕАЭС.

Обратили внимание эксперты и на продолжающуюся в стране трансформацию рынка. Все больше потребителей предпочитает гибридные модели и электромобили. А с учетом сохранения поддержки развития электротранспорта со стороны государства, в РБ прогнозируется до конца года существенный рост электропарка легковых автомобилей.