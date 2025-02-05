В РФ продают новую Kia Rio 2017 года выпуска

Необычное объявление удалось обнаружить "Российской газете" в ходе мониторинга классифайдов - о продаже седана Kia Rio в люксовой комплектации и на автомате. Нюанс заключатся в следующем - авто 2017 года выпуска.

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Владелец сообщил, что на автомобиле после покупки практически не ездили, редко - до супермаркета за продуктами. Поэтому пробег составляет всего 1500 км. При этом масло менялось регулярно.

В комплектацию входят климат-контроль, полный "зимний пакет", парктроники, литые диски, а также комплект зимней резины Nokian. Авто оснащён 123-сильным двигателем 1.6 литра и автоматической коробкой передач.

Владелец честно признаётся, что авто был поцарапан на парковке, но этот недочёт ЛКП был устранён дилером в рамках КАСКО.

Самое интересное - цена такого досанкционного Kia Rio. За него просят 1 699 000 рублей.

Kia Rio по-прежнему выпускается и продаётся в РФ официально, но под именем Solaris KRS. Автомобиль в новом кузове и 2025 года выпуска можно купить начиная от 2 180 000 рублей.