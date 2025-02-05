В Подмосковье уничтожили фейковую платную дорогу

В Подмосковье найдена и уничтожена поддельная платная дорога. В Московской области после жалоб жителей городов Дзержинский и Лыткарино перекрыли фейковую платную транспортную артерию, а на собственников земли, организовавших проезд, завели уголовное дело. Автомобилистам же теперь приходится делать крюк для проезда, а время в пути значительно увеличилось.

Сообщается, что в середине января местные жители начали жаловаться за то, что владельцы участка между городами построили дорогу и водителям приходится платить за проезд по короткому маршруту 250 рублей, либо покупать годовой абонемент за 4 000 рублей.

На обращения обратили внимание власти, которые завели в отношении предприимчивых бизнесменов уголовное дело, а также обязали собственников демонтировать трассу. Для водителей же проезд стал бесплатным.

Впрочем, радовались экономии автомобилисты недолго, так как на трассе начали снимать асфальт, а им пришлось ездить в объезд. В итоге маршрут между Дзержинским и Лыткарино увеличился с 2 до 20 км, а время в пути увеличилось втрое и отныне вместо 7-8 минут занимает занимает не менее получаса.

В ответ на возмущения граждан в администрации городского округа Дзержинский заявили, что земельный участок принадлежит частной компании, а сама трасса не федерального, регионального или муниципального значения, поэтому подлежит сносу.