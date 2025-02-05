Chevrolet готовит выход недорогого электрического паркетника

Марка Chevrolet готовится вывести на рынок недорогой электрический паркетник. Модель не разработана американцами самостоятельно – другие эмблема и шильдик достались «китайцу» Baojun Yep Plus.

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Новый компактный электрокроссовер Chevrolet впервые продемонстрировали в Бразилии под конец января. Однако тогда паркетник лишь засветили перед избранной публикой на мероприятии, посвященном празднованию столетия присутствия концерна General Motors в этой стране. Теперь же появились официальные тизеры – их опубликовало мексиканское подразделение Шеви. Название модели сама марка все еще не раскрыла, но тестовые образцы уже попадались на дорогах стран Латинской Америки, и благодаря шпионам мы знаем, что для пятидверки возродят имя Spark. Если точнее, то полное название будет звучать как Chevrolet Spark EUV, плюс кое-где модель получит приставку Activ.

Электрокар не является самостоятельной разработкой бренда – эмблему Chevrolet получил «китаец» Baojun Yep Plus (он же Yueye Plus на родине) от совместного предприятия GM и SAIC, который дебютировал в прошлом году. К слову, в Поднебесной еще представлен трехдверный «просто» Yep. Но трехдверку с галстуком-бабочкой во время испытаний не ловили, так что не исключено, что для паркетника под американским брендом такая модификация не предусмотрена.

Внешне от китайского донора кроссовер Chevrolet Spark EUV отличается лишь логотипом и шильдиками. То есть и размеры, очевидно, совпадают. Длина исходного Baojun Yep Plus равна 3996 мм, ширина – 1760 мм, высота – 1726 мм, колесная база – 2560 мм. Дорожный просвет – 150 мм.

Интерьер Spark еще не показали. Хотя и внутри он наверняка повторил «китайца». Последний имеет отдельные экраны приборки и мультимедиа, между передними креслами установлен массивный подлокотник с подстаканниками.

Техника тоже должна оказаться общей. Baojun Yep Plus доступен с единственным 102-сильным электромотором на задней оси и батареей емкостью 41,9 кВт*ч. Запас хода – 401 км по китайскому циклу CLTC.

Полноценную премьеру электрического кроссовера Chevrolet Spark EUV проведут в ближайшее время. Помимо стран Латинской Америки эта модель также может появиться на Ближнем Востоке.

Ну и напомним, что на развивающихся рынках под маркой Chevrolet уже давно продают клонов «китайцев». Так, донором для пикапа Chevrolet S10 Max стал Maxus T70 (бренд Maxus принадлежит концерну SAIC), а кроссоверы Chevrolet Captiva второго поколения и Groove – это Baojun 530 и Baojun 510 соответственно.