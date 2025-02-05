Скидки на маркетплейсах для авто могут уменьшиться

Скидки на автомобили и товары для них на маркетплейсах могут уменьшиться. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала Ozon и Wildberries предупреждение из-за жалоб продавцов на навязывание акций и слишком высокие комиссии.

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Согласно выданному антимонопольщиками предписанию, маркетплейсы должны изменить правила для продавцов. В частности, отказаться от автоматических скидок, а при запуске различных акций получать согласие селлеров на предоставление скидки на их товары.

Стоит отметить, что ещё в конце прошлого года продавцы активно жаловались на то, что площадки принуждают их принимать участие в различных распродажах, в том числе акциях на товары для автомобилей.

При этом ряд позиций онлайн-гипермаркеты включают в свой список автоматически, не спрашивая мнение самих продавцов. Если же селлер не планирует участвовать в акции, он должен самостоятельно уведомить площадку.

Тем временем продажи машин на маркетплейсах резко стали популярны в РФ. Ассортимент популярных на территории России маркетплейсов уже давно включает в себя автомобили. И, если в 2023 году покупатели относились к предложению с недоверием, то к концу 2024-го продажи резко взлетели: в период с октября по декабрь онлайн-продажи транспортных средств выросли на 726%.