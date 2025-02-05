У Ferrari выросли продажи и прибыль

Ferrari отчиталась об успехах в 2024 году: продажи и прибыль выросли. За прошлый год итальянский бренд реализовал 13 752 автомобиля, продемонстрировав хоть и не большое, но все-таки увеличение по сравнению с 2023-м — на 0,7 процента. При этом выручка Ferrari возросла на 11,8 процента, до 6,7 миллиарда евро, а чистая прибыль — на 21 процент, до 1,53 миллиарда евро. Таких результатов удалось достичь за счет роста спроса на персонализацию машин.

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Самыми продаваемыми моделями Ferrari в 2024 году стали Purosangue, Roma Spider и 296 GTS. Чуть больше половины выпущенных за прошлый год машин были гибридами (51 процент), а оставшиеся 49 процентов пришлись на суперкар с традиционными ДВС.

В 2025-м итальянцы делают ставку на свою первую электрическую модель, дебют которой намечен на октябрь — с ее выходом на рынок автопроизводитель рассчитывает на продолжение роста финансовых показателей. Согласно планам, в 2025 году чистая выручка вырастет относительно 2024-го на пять процентов, до семи миллиарда евро.

О грядущем электрическом суперкар известно, что он обойдется примерно в 500 тысяч евро — около 51 миллиона рублей по нынешнему курсу. Именно столько должна стоить модель, чтобы приносить Ferrari прибыль. Выпускать суперкар будут на новом заводе в родном для бренда Маранелло.

Всего же на этот год в графике Ferrari значатся шесть премьер.